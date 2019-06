Klangwolke über Alpenstadion .

Acht Kapellen nahmen an der Wertung im Alpenstadion Waidhofen an der Ybbs teil, fünf davon zeigten in der höchsten Stufe, der Königsdisziplin E beeindruckende Choreographien, von der Kirche über das Katapult bis zur Zugposaune.