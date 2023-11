Stimmungsvolles Konzert des Ensembles „Les Amis“ in Böhlerwerk

Unter dem Motto „Klassik am Abend“ fand das Konzert des Ensembles Les Amis am Sonntag in der Pfarrkirche Böhlerwerk statt. Nach der Begrüßung durch den Violinisten Michael Durner begannen die Musizierenden die Stücke vorzuführen. Günter Seifert von den Wiener Philharmonikern und Michael Durner von der Bayrischen Staatsoper spielten auf der Violine, Johannes Sulzer musizierte auf der Viola und Martin Hinterndorfer auf dem Violoncello. Die Musiker führten ihr Programm in drei Teilen auf. Vor den einzelnen Stücken von Joseph Haydn, Franz Schubert und Alexander Porfirjewitsch Borodin versorgte Michael Durner das Publikum mit Informationen rund um die Musik und den Hintergrund der Komponisten.

Im Anschluss an das Konzert bedankte sich Pfarrleiter Thomas Resch für die schöne musikalische Darbietung des Ensembles und bei der Marktgemeinde Sonntagberg für die Umsetzung und Unterstützung des Konzerts. Resch leitete dann zur Zugabe über und lud im Anschluss zu einem gemütlichen Ausklang im Foyer ein.