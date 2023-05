Kooperation in der Kleinregion

Im Herbst des Vorjahrs beschloss das Land Niederösterreich ein Kinderbetreuungspaket, dass künftig die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern soll. Als erster Schritt soll ab Herbst dieses Jahres flächendeckend im ganzen Land eine kostenlose Vormittagsbetreuung für alle Kinder im Alter von einem bis zweieinhalb Jahren angeboten werden. Bisher war nur die Betreuung von Kindergartenkindern ab zweieinhalb Jahren vom Land gewährleistet, für jüngere Kinder waren Eltern auf private Anbieter, Vereine oder Gemeindeeinrichtungen angewiesen.

Die Gemeinden stellen diese Vorgaben natürlich vor einige Herausforderungen. Passende Räumlichkeiten müssen gefunden oder neu geschaffen werden, teilweise wird mehr Personal gebraucht, auch verkehrstechnische Überlegungen spielen hier eine Rolle. Vor wenigen Monaten beschlossen die Gemeinden der Kleinregion Ybbstal, dass man bei der Umsetzung der neuen Richtlinien zusammenarbeiten wolle. Bedarfsermittlungen in den Gemeinden der Region laufen.

In manchen Gemeinden der Kleinregion, etwa in Göstling, Hollenstein, Allhartsberg, Kematen sowie in der Stadt Waidhofen gibt es bereits gut etablierte Einrichtungen für die Betreuung der Jüngsten. Kleinstkinder aus Gemeinden ohne eigene Einrichtungen sollen dann auch dort einen Platz finden. Um den Bedarf an Betreuungsplätzen zu ermitteln, sollen in den einzelnen Ybbstalgemeinden Bedarfsermittlungen durchgeführt werden, teilweise sind sie auch bereits abgeschlossen.

„Wir sind bestens gerüstet und gewappnet für die Umstellung und beschäftigen uns intensiv mit diesen Themen“, erzählt Hollensteins Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. In der Gemeinde gibt es nun schon seit bald vier Jahren die Möglichkeit einer Kleinstkindbetreuung. Derzeit besteht diese aus einer Gruppe und laut der Bedarfsermittlung soll dies vorerst auch so bleiben. Derzeit ist die Gruppe übergangstechnisch im Vereinsheim untergebracht, nächstes Jahr soll sie dann in den großen, neuen Kindergartenzubau umsiedeln. „Die Kleinstkindgruppe wird noch ein Jahr im Vereinsheim bestehen bleiben, ab September 2024 starten wir dann mit einer guten, neuen Infrastruktur in das Kindergartenjahr“, erzählt Bürgermeisterin Manuela Zebenholzher.

Die Tagesbetreuungseinrichtung in Hollenstein soll ab Herbst 2024 im neuen Kindergartenzubau untergebracht werden. Von links: Leiterin Daniela Schauer, Vizebürgermeister Walter Holzknecht und Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. Foto: Gemeinde Hollenstein

Für den Kindergartenbereich ergab die Bedarfserhebung, dass ab Herbst nächsten Jahres zwei neue Gruppen notwendig werden, insofern ist dieser Zubau auch dringend notwendig. Die Kleinstkindbetreuung in Hollenstein würde auch für Kinder anderer Gemeinden offenstehen, meint die Bürgermeisterin, derzeit gebe es etwa eine Anfrage einer Familie aus Weyer.

In Opponitz wurde bisher noch kein Bedarf an Kleinstkindbetreuungsplätzen angemeldet, berichtet Bürgermeister Johann Lueger. Bei Bedarf will man aber reagieren und Plätze anbieten können. „Die Kinderbetreuung ist bei uns ein großes Thema“, meint Lueger. „Wir wollen in Opponitz ein möglichst breites Angebot bieten.“ Eine Überlegung wäre hier auch die Vormittagsbetreuung der Jüngsten in den Kindergarten zu integrieren, der nach aktuellem Stand von zwei auf eine Gruppe reduziert werden soll.

In St. Georgen am Reith wurde bisher ebenfalls kein Bedarf an Kleinstkindbetreuung angemeldet. Auch hier bestünde die Möglichkeit, den Kindergarten mitzunutzen. Bürgermeister Josef Pöchhacker weist auf den Vorteil kleiner Gemeinden hin, möglichst unkompliziert auf die Bedürfnisse der Bevölkerung reagieren zu können. „Wenn es Bedarf gibt, werden wir schauen, wie wir das in der Gemeinde umsetzen können. Ich denke, gerade heute ist es wichtig, flexibel und schnell reagieren und Lösungen anbieten zu können. Kooperation ist teilweise schon jetzt die Praxis.

Die angedachte Kooperation der Ybbstalgemeinden bei der Kleinstkindbetreuung könnte zum Beispiel für Eltern der Gemeinde Ybbsitz interessant werden. „Unsere Bedarfsermittlung hat ergeben, dass es derzeit zwei Interessenten für die Kleinstkindbetreuung gibt, die können in Waidhofen mitbetreut werden“, berichtet Bürgermeister Gerhard Lueger. Eine eigene Einrichtung ist für Ybbsitz vorerst nicht geplant.

Im Vorderen Ybbstal gibt es mit der „Sonnenwiese“ in Kematen und „Kunterbunt“ in Allhartsberg zwei Einrichtungen, die auch jetzt schon von den umliegenden Gemeinden mitgenutzt werden.

„Wir sind bestens gerüstet und werden die Veränderungen ab Herbst wohlwollend entgegennehmen“, sagt Kematens Bürgermeisterin Juliana Günther. „Wir haben schon seit längerer Zeit vorgesorgt, sowohl was Räumlichkeiten als auch Personal betrifft.“ Die Zusammenarbeit in der Region sei in Kematen auch jetzt schon Praxis, gibt die Bürgermeisterin an, da die Einrichtung „Sonnenwiese“ auch von Familien aus umliegenden Gemeinden genutzt werde.

In der Einrichtung „Kunterbunt“ der Gemeinde Allhartsberg werden derzeit etwa 15 Kinder betreut, wobei das Angebot von den meisten nicht ganzwöchig angenommen wird, wie Bürgermeister Anton Kasser berichtet. Auch im Herbst wird wieder mit einer ähnlichen Gruppengröße gerechnet. Die Kooperation in der Region ist auch hier bereits Realität. „Von den 15 Kindern kommen sechs aus anderen Gemeinden. Aus Sonntagberg sowieso, aber zum Beispiel auch aus Amstetten kommen Kinder zu uns, wenn der Weg für die Eltern passt“, erzählt Kasser. „Die Kooperation ist gelebte Praxis und nichts Neues.“

In Sonntagberg will man vorerst auf die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden zurückgreifen. „Es wird aber schon ins Auge gefasst, mittelfristig auch in Sonntagberg etwas zu errichten“, sagt Bürgermeister Thomas Raidl.

