Waidhofen: Suche nach Räumlichkeiten

In der Statutarstadt Waidhofen gab es bisher im Bereich der Kleinstkinderbetreuung das kostenpflichtige Angebot der Zwergenschaukel. Nun übernimmt die Stadt Waidhofen die Einrichtung als neuer Rechtsträger. Ein dahingehender Gemeinderatsbeschluss wurde bereits im März gefasst.

Man werde die Vorgaben des Landes bestmöglich umsetzten, auch wenn dies einen wahren Kraftakt bedeute, heißt es dazu aus dem Magistrat Waidhofen. Die Bedarfsermittlung ergab, dass insgesamt fünf neue Kindergartengruppen und zwei neue Kleinstkindergruppen benötigt werden. Vor allem für den Bereich der Kleinstkindbetreuung läuft auch noch die Suche nach Personal, Bewerbungen werden im Personalbüro der Stadt entegengenommen.

Bislang wurde bei der Stadt Bedarf an Kleinstkindbetreuung für 60 Kinder angemeldet. Die alten Räumlichkeiten der Zwergenschaukel reichen dafür nicht mehr aus, deshalb soll die Einrichtung ab Herbst vorübergehend in den Reichenauerhof umziehen.

Bauliche Maßnahmen kurz- und mittelfristig nötig

Diese Lösung bietet einen großen Garten und eine einfache Essensversorgung, wurde aber aufgrund der nicht idealen Verkehrsanbindung kritisiert. Als dauerhafte Lösungen für die Unterbringung der Einrichtung werden deshalb auch die Kindergärten in der Vitzthumstraße und in der Pocksteinerstraße beziehungsweise das neue Wohnareal am Lokalbahnhof genannt. Hierfür wären aber erst bauliche Maßnahmen notwendig. „Ich halte es durchaus für schlau, dass die Kleinstkindbetreuung in Waidhofen nicht an einem Ort zentriert ist, sondern zwischen Zell und Stadt aufgeteilt wird“, meint Bürgermeister Werner Krammer.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.