Buchprojekt von Diana Bachler: Ein Stofftier-Fuchs erwacht zum Leben

Auf einem Wochenmarkt hat die Kleinreiflingerin Diana Bachler im letztjährigen Sommerurlaub einen kleinen Stofftier-Fuchs entdeckt, den sie sofort ins Herz schloss. Sie taufte ihn auf den Namen Feli und begann erste Illustrationen von ihrem neuen Gefährten anzufertigen. Dafür bekam sie viele positive Rückmeldungen. „Manche meinten, ich solle doch unbedingt ein Kinderbuch daraus machen“, erzählt Bachler. „Das hat mich motiviert, weitere Bilder und Abenteuer mit Feli zu zeichnen und die Idee vom ersten eigenen Buch tatsächlich umzusetzen.“

Mutter Elke Bachler steuert Texte bei

„Felis wundersame Welt“ ist der Titel dieses liebevoll illustrierten Kinderbuchs, das den kleinen Stofftier-Fuchs Feli zum Leben erweckt. Die Texte steuert die Mutter der Künstlerin, Elke Bachler, bei. Die beiden arbeiten schon viele Jahre zusammen. „Felis Geschichten sollen uns zeigen, dass es nicht schlecht ist, besonders oder ‚anders‘ zu sein, und dass kreative Köpfe gute Köpfe sind, die uns mit tollen Geschichten bereichern“, sagt Diana Bachler. „Die Geschichte eignet sich für Kinder ab circa vier Jahren und Menschen jeden Alters zum Vor- und Selberlesen.“

So ein Bilderbuch zu produzieren, kostet aber nicht nur Zeit, sondern auch Geld. So sind neben den Druckkosten auch Aufwendungen für Grafik, Layout, Texte, Druck, Vertrieb und Organisation notwendig. „Das Buch soll ja schließlich so perfekt wie möglich werden“, sagt Bachler. „Es braucht mehrere Menschen, die mit Herzblut an diesem Projekt arbeiten, und die müssen auch fair bezahlt werden.“ Zudem legt die Künstlerin besonderen Wert auf die Verwendung nachhaltiger Materialien. Deshalb soll das Buch im Cradle-to-Cradle-Verfahren gedruckt werden. Dabei werden ausschließlich Substanzen verwendet, die sicher in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden können, damit die so gedruckten Printprodukte schon in der Herstellung besonders nachhaltig und umweltschonend sind.

Um ihr Buchprojekt, das im November im Eigenverlag erscheinen soll, zu produzieren, hat Diana Bachler eine Crowd funding-Kampagne auf der Plattform wemakeit.com gestartet. Dort kann das Projekt noch bis zum 17. Juni finanziell unterstützt werden. Die Unterstützungsbeiträge sollen dabei helfen, die erste Auflage des Kinderbuchs zu drucken und zu veröffentlichen. Im Gegenzug winken viele attraktive Belohnungen – vom fertigen Buch über Stofftaschen bis hin zu individuell angefertigten Illustrationen der Künstlerin.

https://wemakeit.com/projects/felis-wundersame-welt

