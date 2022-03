Helfer retteten Biker vor dem Ertrinken

Werbung

Aus bislang unbekannter Ursache kam er in Kleinreifling nach einer langgezogenen Rechtskurve links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitschiene. Dadurch wurde er in einen kleinen, etwa eineinhalb Meter tiefen Rückstau eines Wasserdurchlasses zur Enns geschleudert. Ein vorbeikommender Lkw-Lenker sah das auf der Fahrbahn liegende Motorrad und hielt an. Mit zwei weiteren Autolenkern suchte er nach dem Biker und entdeckte ihn kurz darauf in dem Rückstau. Gemeinsam wurde der junge Mann aus dem Wasser gezogen und mit Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen.

Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Schwerverletzte ins Spital nach Linz geflogen.

