Im Sautrog über den Stausee sausen

Am Sonntag, 12. August, veranstalten die Kleinreiflinger Grabmteufln die große Sautrogregatta am Stausee in Kleinreifling. Bis zum Start um 14 Uhr kann man sich in 2er-Teams anmelden. Im K.O.-System werden dann die Stockerlplätze ermittelt und den Gewinnern winken tolle Preise. Sautrog und Paddel werden am Start zur Verfügung gestellt.

Für Teilnehmer und Besucher gibt’s auf der Seewiese Kleinreifling eine große Bar, gegrillte Köstlichkeiten, Lagerfeuerromantik und Livemusik von Pete Hoven. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Anmeldung und nähere Infos: 0664/2235350.