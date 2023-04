Klimakleber diskutierte in Waidhofen an der Ybbs

Die Blockaden der „Klimakleber“, wie die Mitglieder der „Letzten Generation“ auch genannt werden, sind sehr umstritten. Sich zur Hauptverkehrszeit in den Landeshauptstädten auf belebte Kreuzungen zu kleben, verursacht nicht nur Staus, sondern auch viel Unverständnis.

„Nicht die Aktivisten brechen die Verfassung, sondern die Regierung, die nichts gegen den Klimanotstand, der 2019 ausgerufen wurde, unternimmt“, erklärte der Wiener Umweltaktivist Bernhard Schaller in seinem Vortrag am Samstag im gut gefüllten Werk- und Denkraum „Sturmfrei“ des Vereins Förderband. Schaller ist Mitglied der „Letzten Generation“. Am Samstag war er auf Einladung des Waidhofner Kulturvereins Förderband sowie der lokalen Initiativen „Parents for Future“ und „Waidhofner Klimaproteste“ im „Sturmfrei“-Raum zu Gast, um über die Protestaktionen aufzuklären.

Schaller, der sich seit Februar 2022 fast täglich auf die Straße klebt, forderte gemeinsam mit den Veranstaltern auf, kritische Fragen zu stellen. Der Name „Letzte Generation“ kommt von einem Ausspruch Barack Obamas. „Wir sind nämlich die erste Generation, die den Klimawandel spürt und die letzte, die etwas dagegen tun kann“, erklärte Schaller. Jahrzehnte warnen Wissenschaftler schon vor dem Klimawandel, seit 1988 gibt es den Weltklimarat, schon viele Jahre Klimaproteste und Petitionen – doch noch immer agiert die Politik aus Sicht der Wissenschaft zu zögerlich. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres spricht von kollektivem Handeln oder kollektivem Suizid, wenn wir es nicht schaffen, die Klimaerwärmung so zu reduzieren, dass wir die Kipppunkte nicht erreichen.

„Ich bin nicht perfekt und kein Naturmensch, aber mir ist klar, dass wir die Natur zum Leben brauchen“, erklärte Schaller. „Und wenn die nächste Klimakonferenz in Dubai stattfindet und vom Chef eines Ölkonzerns geleitet wird, ist klar, dass es – diplomatisch formuliert – Fehler im System gibt.“ Der Klimaaktivist bezeichnete sich als Freund von Kompromissen und der Demokratie, aber die Erde habe Grenzen. Der globale Kurs der Klimaerwärmung liegt aktuell bei 3,2 Grad statt den angestrebten 1,5 Grad bis 2100. 3,5 Milliarden Menschen würden dann Lebensbedingungen vorfinden, bei denen man nicht mehr leben kann. Wenn die Kipppunkte erreicht sind, also zum Beispiel Permafrostböden auftauen und Methan freisetzen oder das Eis schmilzt und die dunklen Böden die Erwärmung vorantreiben, wird der Prozess noch um ein Vielfaches beschleunigt.

Waidhofner Publikum über Methoden gespalten

„Die völkerrechtlich bindenden 1,5 Grad erreichen wir wahrscheinlich schon vor 2030“, warnte Schaller. Aber die Aktivisten glauben noch an das kleine Zeitfenster, in dem man noch die Wahl habe. „Wir sind nicht die Kreativsten und picken uns auf die Straße. Das ist zwar blöd, aber wenn Reden nicht mehr hilft, ist ziviler Ungehorsam die einzige Hoffnung“, meinte der Klimaaktivist. Gewalt lehne er ab, obwohl er täglich auf der Straße damit konfrontiert sei. Verbale Beschimpfungen und Tritte seien an der Tagesordnung, auch Festnahmen und Geldstrafen.

Aber als Klimakleber bekomme man auch täglich Zuspruch, meinte Schaller. Nicht nur Wissenschaftler, Künstler und Schauspieler stehen hinter den Aktivisten – auch von Leuten, die dadurch im Stau stehen, komme Zuspruch. Nicht nur Schaller, sondern auch viele Leute im Publikum zeigten sich überzeugt davon, von Maßnahmen, die dem Umweltschutz dienen, zu profitieren. Schaller zum Beispiel sagt, er sei fitter geworden, seit er mit dem Rad fahre, kreativer und sozialer ebenso, da er viel mehr mit Leuten ins Gespräch komme. Für ihn ist auch klar, dass Reparieren mehr Spaß mache, als Neukaufen.

„Unsere einfache Forderung – nämlich Tempo 100 auf Autobahn, kostet nichts, ist sofort umsetzbar und reduziert nicht nur den CO₂-Ausstoß, sondern hilft auch zahlreiche Unfälle zu verhindern. Wenn wir das nicht hinkriegen, ist es nicht glaubwürdig, dass die Politik den Willen hat, Klimaziele zu erreichen“, sagt Schaller. Auch wenn die Leute noch dagegen seien, gebe es meist ein oder zwei Jahre nach Einführung solcher Maßnahmen mehr Zustimmung als Ablehnung, zeigte sich Schaller überzeugt. „Wir werden immer mehr, bis wir dieses einfache Ziel erreicht haben“, kündigte er an.

Das Waidhofner Publikum, das mehrheitlich nicht ausschließlich Verständnis für Schallers Maßnahmen hatte, nutzte die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch im Anschluss diskutierten noch viele in kleineren Gruppen weiter.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.