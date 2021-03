Einstimmig beschloss der Waidhofner Gemeinderat im Sommer des Vorjahres ein Manifest für eine klimaaktive Standortentwicklung. Als oberstes Ziel, das darin festgehalten wurde, möchte man die Stadt bis zum Jahr 2040 CO 2 -neutral machen.

Um das zu erreichen, wurden sogenannte „Lokführer“ in den Handlungsfeldern Verkehrsinfrastruktur, Energie, Biodiversität und Naturschutz, urbane Räume, Raumordnung sowie Wirtschaft und Tourismus eingesetzt. Sie sollen einzelne Projekte vorantreiben und zu regelmäßigen Treffen einladen.

Auf Facebook postete Bürgermeister Werner Krammer (WVP) nun eine Übersicht mit den Maßnahmen, die realisiert werden sollen, samt Umsetzungsstatus:

Kössl/NÖN

Auch Ideen, die zusätzlich aufkamen, hat der Stadtchef darin dargestellt. Seit vergangenem Juni sei viel weitergegangen, hält Krammer dazu fest und nennt als Beispiel den Mobilitätsknoten Hauptbahnhof, wo ab 7. Mai als erste Maßnahmen ein Car-Sharing und ein E-Scooter-Verleih umgesetzt werden, die NÖN berichtete:

Angebot beim Bahnhof Car-Sharing und Elektro-Scooter in Waidhofen/Ybbs

Auch die geplanten Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden seien schon weit gediehen. „Wir haben hier bereits die Flächen und Leistungen ermittelt. Ende Mai sollen die Anlagen bestellt werden“, sagt Krammer.

Klima-Lokführer sollen nun Fahrt aufnehmen

Noch diese Woche werde es einen internen Termin mit den „Lokführern“ am Magistrat zum Klimamanifest geben, kündigt der Stadtchef an. Sobald dies möglich sei, solle dann auch die Bevölkerung bei einzelnen Themen zur Mitarbeit eingeladen werden. Als erster Schritt soll nun die Stadt-Homepage so gestaltet werden, dass der aktuelle Status der einzelnen Projekte abgerufen werden kann.

Ein Projekt, das sich neu unter den Vorhaben befindet, ist ein Mobilitätsknoten am Unteren Stadtplatz. Dabei soll die Citybus-Haltestelle, die erst Ende 2018 vom Standort vor dem Modegeschäft Fussl vor die dm-Filiale an die Ecke Unterer Stadtplatz/Freisingerberg rückte, wieder zurückwandern.

„Es hat sich gezeigt, dass die Haltestelle, dort, wo sie jetzt ist, keine adäquate Überdachung hat, wenn es regnet“, führt der Stadtchef aus. Außerdem habe es Beschwerden von Geschäftsleuten gegeben, weil sich die Fahrgäste bei Regen in den Geschäftseingängen untergestellt hätten.

Nun soll die Haltestelle wieder an ihren alten Platz beim Brunnen zurückverlegt werden. Architekt Ernst Beneder wird sich um die Gestaltung einer adäquaten Überdachung kümmern. Zusätzliche Radständer und Sitzbänke sollen aufgestellt werden. „Mit den beiden Gassen, die dort wegführen, ist dieser Platz ideal für einen Mobilitätsknoten“, meint der Bürgermeister. „Es soll dort ein autofreier Bereich geschaffen werden. Mit dem Stadtmarketing wurde das bereits abgesprochen.“

Verlegt wurde der Citybus-Stopp einst, um zusätzliche Parkplätze zu bekommen. Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger (SPÖ) hatte damals bereits bekrittelt, dass es keine wettergeschützten Sitzmöglichkeiten für die wartenden Fahrgäste an dem neuen Standort gebe, und dem Autoverkehr mit der Verlegung einmal mehr oberste Priorität eingeräumt werde. „Durch die Verlegung der Haltestelle fallen Parkplätze weg“, hält der Stadtchef fest. „Die Aufenthaltsqualität wird dadurch aber verbessert. So ist es im Klimamanifest vorgesehen.“

In Planung befinden sich auch die vier Bäume, die am Freisingerberg vor der dm-Filiale die Aufenthaltsqualität verbessern sollen. Realisiert werden soll das Vorhaben mittels dem sogenannten „Schwammstadt“-Prinzip (siehe Infobox). Die Vorbereitungsarbeiten sollen heuer im Sommer gemeinsam mit den angedachten Pflastersanierungsarbeiten am Freisingerberg umgesetzt werden. Die Bäume selbst sollen dann im Herbst eingesetzt werden.

Liste FUFU will mehr als vier Bäume in Stadt

Vorgeschlagen wurde diese Möglichkeit der Baumpflanzung auch von Baustadtrat Martin Dowalil (Liste FUFU). Gegen die anfangs für die Innenstadt angedachten mobilen Bäume in Trögen hatte er sich stets ausgesprochen. „Ich habe mir das ,Schwammstadt‘-Prinzip schon vor längerer Zeit angeschaut“, sagt Dowalil. „Wenn es nun tatsächlich vor dem dm umgesetzt wird, freut mich das natürlich. Das ist ein super System.“

Der FUFU-Stadtrat würde es gerne auf weitere Bereiche ausdehnen. So hat er für die Innenstadt drei Zonen definiert, die seiner Meinung nach ideal für weitere Stadtbäume wären. Am Freisingerberg ist das noch der Bereich zwischen den Fahrstreifen vom Brunnen aufwärts. Die zweite Zone befindet sich beim Brunnen am Unteren Stadtplatz auf beiden Fahrbahnseiten. Die dritte Zone, die laut Dowalil mit Bäumen bepflanzt gehört, ist der Obere Stadtplatz vom Stadtturm Richtung Stadtpfarrkirche.

„Alleine am Oberen Stadtplatz würde man dadurch freilich 25 Pkw-Stellplätze verlieren“, sagt Dowalil. „Gerade in der Innenstadt ist Grünraum aber enorm wichtig. Denn nicht nur die Kaufqualität, sondern auch die Aufenthaltsqualität zählt. Derzeit haben wir in Waidhofen entweder einen Blechsalat oder eine Betonwüste.“