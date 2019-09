„Wir nehmen die Zukunft jetzt in unsere Hand“ – entsprechend diesem Motto beteiligten sich rund 780 Orte in ganz Österreich am vergangenen Freitag am dezentralen Klimastreik, der von der Initiative „Fridays for Future“ ausgerufen wurde. Hintergrund der Aktion war es, Druck auf die Regierung auszuüben, den nationalen Klimanotstand auszurufen. Die Abstimmung im Nationalrat dazu soll am 25. September erfolgen – und wäre ein „starkes, klimapolitisches Signal“, wie die „Fridays for Future“-Aktivisten finden.

Auch fünf Ybbstalgemeinden setzten am Freitag ein Zeichen für Klimaschutz: In Waidhofen, Opponitz, Hollenstein, Böhlerwerk und Weyer organisierten engagierte Klimaaktivisten Demonstrationen, Kundgebungen oder Spaziergänge.

In Waidhofen stellten Schüler des Bundesrealgymnasiums eine Demonstration auf die Beine – und erfuhren damit riesengroßen Zuspruch. Rund 250 Schüler aus Gymnasium, Handelsakademie und HTL zogen gemeinsam durch die Stadt, um ihrem Unmut über die derzeitige Klimapolitik lautstark Ausdruck zu verleihen. „Wir fordern die Politik auf, jetzt etwas zu tun, denn es geht um unseren schönen Planeten“, sagte Schüler Sebastian Reisinger in seiner Kundgebung.

„Bereit, Maßnahmen mitzutragen“

Die Waidhofner Innenstadt war am Freitag aber nicht der einzige Ort, wo eine Klimakundgebung abgehalten wurde. In der Bachwirtsiedlung zogen Anrainer von Ortstafel zu Ortstafel, und forderten mit Transparenten und Musik, dass endlich effektive Maßnahmen für den Klimaschutz gesetzt werden. In Böhlerwerk lud eine Gruppe engagierter Bürger zum Klimaspaziergang, der vor dem Kindergarten startete und bis zur Ortstafel an der B 121 führte. „Es ist von grundlegender Bedeutung, den Klimawandel und seine Folgen als Bedrohung anzuerkennen und politische Entscheidungen danach auszurichten“, sagte Klara Reichartzeder. „Es ist unumgänglich, die menschgemachten Treibhausemissionen zu verringern – dafür braucht es eine mutige Politik mit konkreten, wirksamen Maßnahmen.“ Mit dem Klimaspaziergang in Böhlerwerk habe man gezeigt, dass man bereit sei, diese Maßnahmen mitzutragen.

Auch in Weyer setzte man mit einer Demonstration ein sichtbares Zeichen für den Klimaschutz. „Es gibt eine Vielzahl an Dingen, die uns unterscheiden und uns einzigartig machen. Doch auf der anderen Seite sind wir alle Menschen, haben Beine und Hände, atmen alle dieselbe Luft, gehen schlafen, wenn wir müde sind, und stehen hinter dem, was uns als wichtig erscheint“, sagte Emanuel Gsöllpointner bei seiner Kundgebung.

„Um Mensch zu sein, brauchen wir Sauerstoff zum Atmen, Wasser zum Trinken, etwas zu essen und Liebe. Um diese Dinge, die essenziell für ein Leben auf unserer Erde sind, gewährleisten zu können, brauchen wir ein intaktes, funktionierendes Ökosystem.“ Rund 65 Personen – darunter auch Bürgermeister Gerhard Klaffner – trafen sich in Weyer, um beim ersten Klimaprotest für einen Schutz ebendieses Ökosystems einzustehen. „Wenn wir weiter so mit unseren Ressourcen umgehen, brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir eines Tages nicht mehr Mensch sein können“, sagte Gsöllpointner.

Die Schülerinnen der Fachschule Unterleiten organisierten in Hollenstein mit ihren Lehrerinnen eine Kundgebung. Gemeinsam zog die Schulgemeinschaft mit Transparenten zur Hollensteiner Ortstafel und besuchte auch Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer. Zusammen mit der Ortschefin unterzeichneten die Schülerinnen das Klimavolksbegehren, das am Gemeindeamt aufliegt.

In Opponitz trafen rund 25 Personen, unter ihnen auch Bürgermeister Johann Lueger, vor dem Gemeindeamt zu einer Kundgebung zusammen.