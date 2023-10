Klimaforum im Pfarrzentrum Böhlerwerk

Insgesamt zwölf Schülerinnen und Schüler aus Österreich wandten sich mit einer Klimaklage an den Verfassungsgerichtshof. Aus formellen Gründen wurde diese Klage jedoch zurückgewiesen.

Einer der jungen „Klimakläger“ ist Levi Resch aus Sonntagberg. Beim Klimaforum am Sonntag in Böhlerwerk wollte der Gymnasiast auf die Thematik aufmerksam machen. Nach der Begrüßung übergab er das Wort an den zweiten Moderator Hermann Wagner. Abwechselnd stellten die beiden Fragen an Anwältin Michaela Krömer, die die Kinder und Jugendlichen mit ihrer Klage vertreten hatte. Sie war aus gesundheitlichen Gründen verhindert und wurde per Videokonferenz zugeschaltet.

Michaela Krömer war per Videokonferenz anwesend. Foto: Stefanie Grasberger

Krömer erklärte zunächst, dass aus der Klimakrise nun auch eine Kinderkrise werde, da man jungen Menschen durch Fehlverhalten und das Versäumen der Klimaziele die Zukunft verderbe. In ihrer Klage bezieht sich die Gruppe auf die Kinderrechte, welche durch ein unwirksames Klimaschutzgesetz verletzt würden. Krömer betonte die Wichtigkeit der Erstellung eines Fahrplans mit wirkungsvollen Maßnahmen, damit Wirtschaft und Einzelpersonen klimabewusster agieren. Für ein wirkungsvolles Klimaschutzgesetz sei es notwendig, die Treibhausgase zu minimieren und gegebenenfalls Sanktionen zu verhängen. Die Anwältin verdeutlichte außerdem, dass die eigene Aktivität durch Demonstrationen, Engagement oder das Einfordern der eigenen Rechte ausschlaggebend sei.

Nach dem Diskurs und einer kurzen Pause luden Resch und Wagner noch zu Denkimpulsen ein, bei denen die Gäste nach ihrer Meinung zu gewissen Aussagen gefragt wurden. Hierbei wurde beispielsweise besprochen, ob man als Einzelner etwas bewegen kann. Im Anschluss wurde noch zu einer Gesprächsrunde geladen, bei der jeweils vier Personen in der Mitte eine Frage besprachen. Auch die restlichen Gäste wurden dann eingeladen, an dem Gespräch teilzunehmen. Zuletzt diskutierten die Besucherinnen und Besucher noch die Wirksamkeitssteigerung etwaiger Vorschläge beziehungsweise Maßnahmen, um das Klima wieder zu verbessern. Schnell stellten alle fest, dass der richtige Glaube, die Motivation und schon die kleinsten Änderungen richtige Schritte in eine bessere Welt seien.