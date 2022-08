Lehrreicher 72. Almwandertag auf der Schwarzenbachweide in Ybbsitz .

Zahlreiche Ehrengäste, allen voran Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Staatssekretärin Claudia Plakolm nahmen am Montag am 72. NÖ Almwandertag teil. Heuer bildete die Schwarzbachweide in der Marktgemeinde Ybbsitz den Rahmen dafür.