Waidhofner Klimaschutz-Stammtisch ging in die dritte Runde

Elf Bürgerinnen und Bürger fanden sich am Dienstag, 18. Juli, im Volksheim am Hohen Markt ein, um über das Thema Reisen und Klimaschutz zu diskutieren. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen über klimafreundliche Alternativen für die Anreise zum Urlaubsort und teilten Reiseerfahrungen. Als klimafreundliche Möglichkeit wurden sowohl Reisen mit dem Nachtzug als auch die Anreise mit dem Reisebus empfohlen. Dazu gab es auch hilfreiche Tipps für das Buchen von internationalen Zug- und Bustickets. Der nächste Klimaschutz-Stammtisch findet am 12. September statt. Thema ist das Radfahren als klimafreundliche Form der Mobilität im Alltag.