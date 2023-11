Landesklinikum Waidhofen/Ybbs steht hoch im Kurs

„Ich war wegen einer Schulteroperation auf der Bettenstation 2 und wollte in Zeiten von Mangel an Pflegepersonal und zum Teil geringer Wertschätzung ein großes Lob für ihr Klinikum deponieren. Bereits beim Anästhesiegespräch habe ich mich vom ersten Moment an wohlgefühlt. Alle Mitarbeiter, mit denen ich zu tun hatte, waren ausgesprochen hilfsbereit, geduldig und freundlich.

Dieser Eindruck hat sich auch am Aufnahmetag wiederholt. Ich habe mich jeden Moment meines Aufenthalts gut behandelt gefühlt. Das Pflegepersonal auf der Station und auch im Operationsbereich war stets bemüht, alles so angenehm und schmerzarm wie möglich zu gestalten. Alles wurde gut erklärt und ich hatte keine Sekunde Angst vor dem Eingriff. Auch nach der Operation wurde ich im Aufwachraum sehr gut betreut und es wurde darauf geachtet, dass die Schmerzen so gering wie möglich sind.

Bei der täglichen Betreuung auf der Station war das Pflegepersonal immer ausgesprochen menschlich, kompetent und freundlich. Auch die Ärzte waren bei der Visite immer für anfallende Fragen offen und haben diese geduldig und verständlich erklärt. Ich kann nur sagen, dass ich mich rund um die Uhr perfekt betreut gefühlt habe und mir der Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht wurde. Ich werde das Krankenhaus Waidhofen auf jeden Fall uneingeschränkt weiterempfehlen

Eine Patientin, die im Landesklinikum Waidhofen/Ybbs von Oberarzt Markus Braun an der Schulter operiert wurde.