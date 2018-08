Actionreicher Nachmittag hoch zu Ross.

16 pferdebegeisterte Kinder verbrachten im Rahmen des Hollensteiner Ferienprogramms einen tierisch schönen Nachmittag am Reiterhof am Königsberg. Die Kinder konnten die Pferde putzen, aufsatteln und dann auch reiten. Auch am Esel Max konnten die Kinder probesitzen. Nach der Reitstunde konnten die Kinder noch die Pferde auf die Koppel lassen und den Stall säubern.