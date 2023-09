Hochfest für Melissa-Fans in Hollenstein

Nach Österreichs erfolgreichster Mundartband, den Seern, Liedermacher Rainhard Fendrich und den Jungen Zillertalern setzten die Veranstalter des Königsberg-Open-Air heuer mit Melissa Naschenweng erneut einen Veranstaltungshöhepunkt der Sonderklasse.

Bereits bei der Vorgruppe Schnopsidee aus dem Ybbstal füllte sich die Naturarena vor der beeindruckenden Bergkulisse mit Volksmusikfans. Die Musiker verstanden es, mit ihrer eigenen Musik zu begeistern und gleichzeitig auf den Hauptact einzupeitschen. Nach einem DJ-Intermezzo brauste Jubel auf, als der Superstar der volkstümlichen Musik, Melissa Naschenweng, auf die Bühne trat. „Ich bin acht Stunden aus Deutschland hierher gefahren, um mit euch dieses Konzert zu haben. Es ist toll hier“, gab sie sich gleich zu Beginn ihres Auftritts begeistert.

Der Kärnterin waren erst im September 2021 drei Platin-Schallplatten für die Alben „Lederhosenrock“ und „Wirbelwind“ sowie die Single „I steh auf Bergbauernbuam“ verliehen worden. In der Bergbauernkulisse zwischen Königsberg und Gamsstein war Melissa Naschenweng vom ersten Song weg richtig angekommen. Mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher wiegten in den von ihr ausgelösten Wellen, darunter auffallend viele Kinder, zum Teil in rosa Kostümen, die auf Naschenwengs berühmte Bühnendress anspielten.

Für das Meet and Greet vor dem Konzert konnte sich der Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger qualifizieren. Er hat dann Michael Kerschbaumer und dessen Familie dazu eingeladen. Luka und Sabrina Koloc, die einander am kommenden Wochenende in der Basilika am Sonntagberg das Ja-Wort geben werden, nahmen beim gemeinsamen Foto die Glückwünsche des Schlagerstars entgegen. Sichtlich gerührt war die Braut, die ein eingeschworener Fan von Melissa und außerdem selbst als eine ausgesprochen gute Sängerin bekannt ist. „Dieses persönliche Treffen ist ein wunderbares Geschenk zu unserer Hochzeit“, sagte sie.

Ein großer Stein ist den Veranstaltern wohl angesichts des spätsommerlichen Wetters vom Herzen gefallen. „Es ist toll, dass ihr alle da seid“, meinte Hollensteins Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer kurz vor Naschenwengs Auftritt von der Bühne. Veranstalter Herbert Zebenholzer sagte: „Ich danke allen ehrenamtlichen Helfern, die in den vergangenen Wochen so hart an den Vorbereitungen gearbeitet haben. Nur gemeinsam haben wir das schaffen können. Und dann klarte sich auch noch nach einer unbeständigen Woche rechtzeitig der Himmel auf.“

Erst gegen 23 Uhr entließ das begeisterte Publikum den Star der volkstümlichen Musik mit Jubel und tosendem Applaus. DJ Flash Tom sorgte bei der After-Show-Party im Kuhstall dann noch für coole Vibes.