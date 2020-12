Wann es genau war, kann keiner mehr sagen, aber wahrscheinlich fanden die ersten Bandtreffen 1993 statt. Am Anfang von Spacekex stand jedenfalls nicht vornehmlich die Ambition, eine Band zu gründen. Gitarrist Gerhard Bichler erinnert sich: „Gestartet hat es im Prinzip so, dass wir einfach eine Partie von guten Freunden waren und irgendwann haben wir uns gedacht, wenn wir uns eh schon immer treffen, machen wir halt eine Band.“

Auch Sängerin Bernadette Gaspar-Zulehner betont: „Es war ein Freundeskreis, der sich entwickelt hat und, statt fortzugehen, Musik gemacht hat.“ So kamen schließlich zehn Leute zusammen, die durch ihre unterschiedlichen musikalischen Vorbilder und die Instrumente, die sie spielten, den Sound der Band prägten. Am Anfang standen einige Coverversionen, unter anderem von Songs der Rolling Stones und Phish, bald wurde aber auch an eigenem Material gearbeitet.

Gaspar-Zulehner beschreibt den Songwriting-Prozess folgendermaßen: „Irgendwer brachte ein Gitarrenriff oder einen Text und wir haben geschaut, was wir da raus machen können. Bei den Coversongs kamen genauso Vorschläge von verschiedenen Leuten und wir haben dann eben geschaut, ob wir das spielen können.“ Das allererste Konzert der Band fand 1994 im Rahmen einer Geburtstagsfeier statt. Da rauf folgten bald weitere Auftritte und in den folgenden Jahren wurden Spacekex zu einem fixen Bestandteil der regionalen Musikszene.

Auftritte fanden in Gasthäusern, auf Festivals und bei Bandwettbewerben statt – die Band erspielte sich durch ihren eigenständigen Stil eine treue Fangemeinde. „In der Zeit war Metal gerade sehr in“, sagt Gaspar-Zulehner. „Es gab auf jedem Bandwettbewerb massenhaft Metalbands und ich glaub, dass das auch ein Grund war, weshalb wir gern gehört wurden, weil wir erstens eine komplett bunte, verrückte Mischung waren und zweitens nichts Bestimmtes wollten. Es war uns natürlich nicht egal, wie wir klangen, aber wir hatten keinen Plan, etwas Bestimmtes zu erreichen.“

Live-Auftritte, die Freude am direkten musikalischen Austausch untereinander und mit dem Publikum standen für Spacekex stets im Vordergrund, Studioaufnahmen existieren keine.

Das Musikerkollektiv Spacekex rund um Bernadette Gaspar-Zulehner (vorne, 3. von rechts) und Gerhard Bichler (vorne, links) in den 90er-Jahren (linkes Bild) und bei einem Treffen letztes Jahr (rechtes Bild). Archiv Spacekex, privat

Ein besonders wichtiger Auftrittsort wurde für die Band die Grabneralm im Gesäuse. Spacekex spielten im Laufe der Jahre mehrere Auftritte dort, die ihnen in guter Erinnerung blieben. Wann genau der letzte Auftritt von Spacekex stattfand, ließ sich nicht herausfinden, aber Gaspar-Zulehner erinnert sich, dass es bald nach der Jahrtausendwende immer schwieriger wurde, Zeit für Proben und Auftritte zu finden, bis sich das Bandprojekt schließlich verlief.

Letztes Jahr gab es nach langer Zeit ein Treffen aller Bandmitglieder, bei dem auch musiziert wurde. Pläne für Konzerte gibt es allerdings nicht.