Die Radweganbindung der Bachwirtsiedlung an die Innenstadt liegt schon seit einiger Zeit in der Pipeline der Stadt Waidhofen. Um Synergien zu nutzen, hatte man zugewartet, bis das Land NÖ die Sanierung der Straße im Redtenbach in Angriff nimmt. Im Vorjahr war es schließlich so weit. Dass der Radweg dann aber auf halber Strecke endet, ist freilich unbefriedigend.

Zuletzt hatte man zwar den Eindruck, dass die Stadt durchaus bemüht sei, hier eine durchgehende Radverbindung zu realisieren. Wie lange es aber dauern kann, bis man sich mit so manchem Grundeigentümer einig ist, hat schon der Radweg Richtung Oberland gezeigt.

Wenn jetzt Anrainer zu aktionistischen Mitteln greifen, weil aus ihrer Sicht nichts weitergeht, so ist das nachvollziehbar. Das Ziel der Stadt, in fünf Jahren ihr Radwegnetz fertiggestellt zu haben, ist ambitioniert. Vielleicht erzeugt ein bisschen Aktionismus ja jenen Dampf, den es braucht, um ein derartiges Projekt weiter anzutreiben.