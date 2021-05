Immer wieder sah man sie am Wochenende in Waidhofen durch die Gegend flitzen: Die Leih-Scooter, die am Freitag in Betrieb gingen, stießen auf reges Interesse. Das war sicher vielfach dem Fun-Factor geschuldet, auf Dauer haben die E-Roller aber durchaus das Potenzial, eine sinnvolle Alternative zum Auto zu werden, um die viel zitierte letzte Meile zurückzulegen. Gerade die Strecke vom Hauptbahnhof in die Innenstadt ist dafür prädestiniert.

Kritiker befürchten, die Scooter würden bald irgendwo he rumkugeln oder gleich in der Ybbs landen. Um 20 Cent pro Minute einen Roller in der Ybbs zu versenken, ist allerdings ein doch recht kostspieliger Spaß. Und auch davon, die Gefährte irgendwo stehen zu lassen, werden wohl die meisten absehen, wenn der Geldhahn weiterläuft.

Freilich, es wird sich erst weisen, wie dieses Mobilitätsangebot angenommen wird und wo Verbesserungsbedarf besteht. Aber, dass Waidhofen das nun einmal ausprobieren darf, ist eine feine Sache.