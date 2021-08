Es ist derzeit das Gesprächsthema Nummer eins in der Stadt: die Neubesetzung der Direktorenstelle der Sportmittelschule Waidhofen. Seit die Liste FUFU wegen Bedenken des Elternvereins die Bewerbung von Fritz Lengauer für den Posten öffentlich gemacht und ihrerseits Vorbehalte gegenüber einem Schuldirektor Lengauer formuliert hat, gehen die Wogen hoch.

Lengauers Bewerbung ist freilich brisant. Abgesehen davon, dass er einst die Hebel am Magistrat Waidhofen gezogen hat und in der ÖVP bestens vernetzt ist, fungiert er derzeit als Sprecher des NÖ Bildungsdirektors. Und der hat bei der Direktorenbestellung das letzte Wort.

Nichtsdestotrotz führt die Besetzung des neuen Direktors über ein mehrstufiges Auswahlverfahren, damit letztlich der am besten geeignete Kandidat den Job erhält. Welcher politischen Couleur dieser nahesteht, darf da keine Rolle spielen. Das muss auch hier so sein. Dass gerade diese Bestellung deshalb mit Argusaugen verfolgt wird, liegt also auf der Hand.