Tausende Schüler gingen am vergangenen Samstag in ganz Österreich auf die Straße, um für den Klimaschutz zu protestieren. Am 6. April stehen nun in Waidhofen Klimaproteste an. Organisiert werden sie von einer Gruppe engagierter Bürger aus dem Umfeld der Vortragsreihe „Wirtschaft 2050“. Dort beschäftigte man sich bislang mit Theorien einer nachhaltigen Wirtschaftspolitik, nun schreitet man zur Tat. Mit einem ersten Demonstrationszug durch die Stadt möchte man darauf hinweisen, dass die aktuelle österreichische Steuerreform keine ökologischen Anreize enthält.

Der Protest richtet sich somit in erster Linie einmal an die Bundesregierung. Doch auch die Gemeinde kann sich in Sachen Klimaschutz nicht aus der Verantwortung stehlen. In Waidhofen sind hier zwar schon viele wichtige Initiativen am Laufen, ein großes Problem ist aber nach wie vor der motorisierte Verkehr. Hier braucht es noch wirkungsvolle verkehrspolitische Maßnahmen, um diesen einzudämmen.