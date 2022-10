Ausreißer im Ybbstal

In fünf der acht Ybbstalgemeinden hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Fünfzig-Prozent-Hürde geschafft. Sein bestes Ergebnis im Bezirk Amstetten erreichte er aber nicht im städtischen Bereich, wie man vielleicht annehmen würde, sondern im kleinen St. Georgen/Reith.

Überhaupt ist das Ybbstal bei dieser Wahl für einige Ausreißer gut. So schnitt der einstige BZÖ-Politiker Gerald Grosz in Opponitz am besten ab, während er im wenige Kilometer entfernten Hollenstein seine größte Niederlage einfuhr. MFG-Kandidat Michael Brunner wiederum erhielt den meisten Zuspruch in Ybbsitz – nicht in Waidhofen, wo die MFG seit Jänner im Gemeinderat vertreten ist.

Die Gründe für all diese Ergebnisse lassen sich schwer ausfindig machen. Auch dass Bierpartei-Kandidat Dominik Wlazny in Kematen sein bezirksbestes Ergebnis einfuhr, lässt sich nicht erklären.