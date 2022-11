Barriereloses Engagement

Es war eine ebenso berührende wie aufrüttelnde Rede, die Franz Kößl in der Vorwoche in der HAK Waidhofen an das Publikum richtete. Der 61-jährige ehemalige Rotkreuz-Ausbildungsleiter, der seit einem Mountainbike-Unfall 2014 vom Hals abwärts gelähmt ist, bekam den „Back to Life“-Award überreicht.

Dass jemand, den das Schicksal derart trifft, seinen Lebensmut nicht verliert, verlangt größten Respekt ab. Bewundernswert ist aber auch, wie sich Kößl weiterhin für andere einsetzt. Bereits vor seinem Unfall ging er für Flüchtlinge auf die Straße, nun macht er sich für den Klimaschutz stark.

Franz Kößl ist zweifelsohne eine Bereicherung für die Waidhofner Zivilgesellschaft. Dass Menschen wie er hier uneingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, dafür bedarf es aber noch einiges. Seinem Appell, die Barrierefreiheit zu verbessern, sollte Gehör geschenkt werden.