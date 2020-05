Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. So mag es gut sein, dass die einen in der neuen Innenstadtmöblierung eine optische Bereicherung für Waidhofen sehen, die anderen damit jedoch rein gar nichts anfangen können. Und das ist auch gut so – unterschiedliche Meinungen regen zur Diskussion an, was Kunst und Architektur zum Leben erweckt.

Egal was man aber vom Erscheinungsbild der Möbel hält – eine verstärkte Begrünung der Innenstadt und somit ein erster Schritt in Richtung Grünoase ist durchaus begrüßenswert. Die Sommer werden immer heißer, was sich auch in der Waidhofner Altstadt verstärkt bemerkbar macht.

Ein schattiges, grünes Plätzchen in der Innenstadt ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern kann in Kombination mit Sitzgelegenheiten auch ein Frequenzbringer für die Geschäfte der Innenstadt werden. Auch wenn es in der Innenstadt bereits einige Bänke zum Verweilen gibt, mangelt es derzeit nämlich noch an Sitzgelegenheiten im Schatten – was vor allem im Hinblick auf die Sommerhitze einige Schattenseiten hat.