Die Zielvorgaben, die mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz nun beschlossen wurden, sind äußerst ambitioniert. Bis zum Jahr 2030 soll Österreichs Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt werden. Darauf hinzuarbeiten ist unumgänglich, schließlich ist die Energiewende ein zentrales Puzzlestück im Kampf gegen den Klimawandel.

Dass hier auch die Gemeinden gefordert sind, hat man in der Region erkannt. Verstärkt setzt man auf Photovoltaik, jene erneuerbare Energieform, die laut Umweltdachverband die wenigsten Konflikte mit dem Naturschutz mit sich bringt, sowie auf regionale Energiegemeinschaften.

So auch in Waidhofen: Hier sollen nun sukzessive PV-Anlagen auf den städtischen Gebäuden errichtet werden. In Sonntagberg gibt es dafür bereits ein Bürgerbeteiligungsmodell, das sehr gut angenommen wird. Das beweist, dass die Menschen bereit sind, etwas für die Umwelt zu tun und dafür auch Geld in die Hand zu nehmen.