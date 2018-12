200 Menschen demonstrierten Ende November in Waidhofen für ein humanitäres Bleibrecht. Rund 120 waren es am vergangenen Samstag, die erneut dem Aufruf der überparteilichen Initiative „Waid-a-hoffen“ folgten. Dass trotz Regenwetter und Vorweihnachtsstress derart viele Menschen auf die Straße gingen, zeigt, dass vielen Ybbstalern die restriktive Asylpolitik der Bundesregierung sauer aufstößt.

Dieses Mal mit dabei war auch die WVP, wobei Integrationsstadträtin Beatrix Cmolik klar machte, dass sie in offizieller Vertretung des Bürgermeisters da sei. Dieser hatte vor einem Monat gesagt, dass er das Anliegen der Initiative unterstütze, ihm der Donnerstagstermin aber nicht behage. Die Teilnahme der WVP an der samstäglichen Kundgebung zeigt, dass die Ansage des Stadtchefs kein bloßes Lippenbekenntnis war und dass es in Waidhofen – wie auch anderswo – an der Basis durchaus noch schwarze Funktionäre gibt, denen die christlichsoziale Grundausrichtung ihrer Partei ein Anliegen ist. Der türkisen Mutterpartei sollte das zu denken geben.