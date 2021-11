Das Jaukerl ist nun gefragt

Die letzten beiden Wochen hatten es Corona-mäßig in sich. Mittlerweile stecken wir mitten in der vierten Welle und das Ybbstal ist ganz vorne mit dabei. Seit Tagen schon weist Waidhofen den bundesweit höchsten Sieben-Tage-Inzidenzwert auf. Das kann man mit der Kleinheit des Bezirks begründen, als Lappalie abtun sollte man es nicht. Dass es so weit kommen konnte, liegt an der kalten Jahreszeit, aber auch an einem gewissen Schlen drian, der sich im Umgang mit dem Virus eingeschlichen hat.

Immerhin hat die jüngste Entwicklung zu bundesweit einheitlichen Covid-Vorgaben geführt. Zuletzt kannte man sich ja kaum mehr aus. Die 2G-Regel in weiten Teilen des gesellschaftlichen Lebens mag hart erscheinen, sie führt aber auch in der Region dazu, dass sich so mancher bislang standhafte Impfverweigerer sein Jaukerl abholt. Letztendlich wird es keinen anderen Weg aus der Pandemie geben.