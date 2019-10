Am Montag wurde der Verkauf von fünf Grundstücken für das Doppelhausprojekt in der Siedlung „Am Moos“ im dritten Anlauf vom Gemeinderat abgesegnet. Zuletzt hatten die Anrainer Vorbehalte dem Projekt gegenüber angemeldet. Zum einen wurde bekrittelt, über das Vorhaben nicht informiert worden zu sein. Zum anderen konnte man nicht nachvollziehen, warum nun Bauvorschriften, an die man sich zu halten hatte, geändert werden sollten.

Gespräche der Stadtspitze mit den Anrainern folgten. Ganz glücklich ist die Anwohnerseite mit dem Vorhaben dennoch nicht. Das ist verständlich, denn auch wenn ein Doppelhaus kein Wohnbau ist, beim Grundkauf war von einem derartigen Projekt keine Rede.

Seitens der Stadt kann man nun aufatmen. Schließlich brachte die Aufschließung der Siedlung am Arzberg lange nicht jene Grundstückserlöse, die man sich erwartet hatte. Das Doppelhausprojekt spült nun wieder ordentlich Geld in die Gemeindekasse.