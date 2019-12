Es hatte in den letzten Jahren schon so etwas wie Tradition, dass es in der letzten Sitzung des Waidhofner Gemeinderats vor Weihnachten noch einmal heiß herging, bevor sich am Ende schließlich doch der Weihnachtsfriede einstellte.

Am Montag wurde damit gebrochen. So harmonisch ging es bei einer Budgetdebatte schon lange nicht zu. Fast wäre der Beschluss sogar einstimmig ausgefallen. Letztendlich scherten aber die Grünen aus.

Dabei muss festgehalten werde, dass sich im Finanzplan für die nächsten Jahre viele ökologisch ganz wichtige Maßnahmen finden – das reicht vom Ausbau des Radwegnetzes bis zur Sanierung der Sporthalle, für die man dafür sogar mehr Geld in die Hand nimmt.

Auch das „grüne Netz“, das über die Stadt gespannt werden soll, ist eine gute Sache. Die ökologische Nachhaltigkeit bei allen Projekten und Beschlüssen mitzudenken, wie es der Stadtchef formulierte, ist ein ganz wichtiger Ansatz. Klar, mehr ginge immer, aber die Richtung stimmt.