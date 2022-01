Doch noch ein Aufreger

So unaufgeregt und sachlich der Wahlkampf für die Waidhofner Gemeinderatswahl bis Anfang letzter Woche verlaufen war, am Dienstag war es vorbei mit der Ruhe: Gschwandeggers „Mein Kampf“-Sager hatte nach einem massiven Shitstorm in den sozialen Medien dazu geführt, dass alle namhaften Medien – vom Standard über die Presse bis zum deutschen Spiegel – die Story aufgriffen. Waidhofen war wieder einmal weltberühmt.

Auch wenn der Sager tatsächlich beiläufig erfolgte und nicht ernst gemeint war, ein derartiger „Schmäh“ zeugt schon davon, wes Geistes Kind jemand ist. Dass die Bezirks-FPÖ Gschwandegger trotz seines Ausritts weiterhin die Stange hält, ist wenig überraschend. Schließlich hat man im Vorfeld ganz bewusst den gemäßigten Kandidaten zugunsten eines Hardliners abgesägt. Ob sich das letztlich bezahlt macht? Am Sonntag ist Wahltag – da weiß man dann mehr.