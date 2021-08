Die Milchbar ist in Waidhofen zweifelsohne eine Institution. Es gibt wohl kaum jemanden, der in der Ybbstalmetropole in den letzten Jahrzehnten eine höhere Schule besucht hat und nicht so manche Freistunde – oder auch Unterrichtsstunde – hier zugebracht hat. Aber auch nach der Schule noch war die Milchbar für viele bis zuletzt eine wichtige Adresse, um sich bei einer Tasse Kaffee oder einem Bier, auf jeden Fall aber einem Eierweckerl, mit Freunden zu treffen und zu plaudern. Als die Milchbar die Pforten schloss, hinterließ dies eine Lücke in der Stadt.

Dass Thomas Sykora diese nun wieder schließen möchte, indem er ein neues Lokal in den alten Gemäuern eröffnet, ist schwer zu begrüßen. Das Gas tronomie-Konzept des Ex-Skistars zielt auf die Jugend ab und da gibt es in Waidhofen weiß Gott Nachholbedarf. Daneben bedeutet die Reaktivierung der Milchbar auch eine Chance, die schon so oft angekündigte Belebung des Hohen Marktes weiter voranzutreiben.