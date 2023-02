Ein Job mit Ablaufdatum

„Bei der Vertragsunterzeichnung unterschreibst du auch deine Kündigung“, so fasst der scheidende Trainer von Kematen, Hans-Christian Wieland, das Schicksal eines Trainers zusammen. Wann es so weit ist, bleibt natürlich ungewiss. Den Zeitpunkt wählte Kematen aus Vereinssicht mit Start der Vorbereitung geschickt aus. So kann sich der neue Coach Thomas Hörlesberger ausreichend auf die Rückrunde vorbereiten, das Team formen.

Was bleibt, ist die Frage nach den Gründen. Denn mit Platz zehn ist nicht zwingend Feuer am Dach. Zwar gilt es, das Tabellenende im Auge zu behalten, aber die Mannschaft zeigte im Herbst, dass man ins Mittelfeld der Liga gehört. So hört sich ein neuer Impuls sehr universell an. Bei Unstimmigkeiten innerhalb des Teams ist es leichter, den Trainer zu wechseln als die Mannschaft. Dieses ungeschriebene Gesetz holt fast jeden Trainer ein.