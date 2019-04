2.500 Besucher ließen sich das „City Night Race“ am Samstag in der Waidhofner Innenstadt nicht entgehen. Doch auch viele, die nicht kamen, ließ der Ski-Event nicht kalt. Denn während die einen hellauf begeistert waren, schüttelten die anderen den Kopf darüber, dass in Zeiten des Klimawandels 1.000 Kubikmeter Schnee mit Lastwagen in die Stadt gekarrt werden.

Natürlich kann man dem entgegenhalten, dass auch für den Kletter-Event im Vorjahr die Boulderwände mit Lkw hergeschafft werden mussten oder auch bei der Radrundfahrt zahlreiche Busse und Pkw unterwegs sind. Dennoch ist es verständlich, wenn man angesichts eines derzeit wachsenden ökologischen Bewusstseins und allerorts aufpoppender Klimaproteste eine Schneepiste in der Innenstadt als sehr zweifelhaftes Signal wertet.

Die Schüler haben mit dem „City Night Race“ zweifellos ein einzigartiges Sportevent organisiert. Dafür gebührt ihnen Respekt. Es sollte als einmaliger Event in Erinnerung bleiben.