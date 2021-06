Viel Engagement, Herzblut und auch Geld hat die Stadt Waidhofen in den letzten Jahren für die Belebung des Hohen Marktes aufgewendet. Analysen, Konzepte und Kümmerer, Fassadenaktion und Mietzuschuss, ein neues Pflaster und eine ebensolche Möblierung – Untätigkeit kann man der Stadt wahrlich nicht vorwerfen. So richtig gefruchtet haben all diese Bemühungen allerdings bislang nicht. Ein belebter Stadtteil sieht sicher anders aus.

Dass man seitens der Stadt den Fokus nun verschiebt – weg von Handel und Gastronomie, hin zu Dienstleistungen und Wohnen, ist ein kluger Schachzug. Warum an etwas festhalten, das sich die letzten Jahre nicht bewährt hat? Lieber etwas Neues ausprobieren!

Der Hohe Markt hat zweifelsohne Charme. Er ist urban und trotzdem verkehrsberuhigt. Das zieht kreative Unternehmen ebenso wie junge Familien an. Nicht auszuschließen, dass bald auch Handel und Gastronomie wieder auf den Geschmack kommen.