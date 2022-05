Ein wichtiger Mosaikstein

Das „MOST Welcome Center“ wurde am Freitag am beta campus in Waidhofen eröffnet. Ziel ist es, der Abwanderung etwas entgegenzusetzen und jungen, gut ausgebildeten Leuten die Region als Lebensmittelpunkt wieder schmackhaft zu machen.

Dass die Region viel zu bieten hat, steht außer Frage, landschaftlich ebenso wie im Freizeit- und Kultur-Bereich. Um sich aber auch tatsächlich hier niederzulassen, braucht es mehr. Es braucht attraktiven und leistbaren Wohnraum, es braucht Kinderbetreuungsangebote und es braucht Arbeitsplätze. Die müssen gar nicht unmittelbar vor Ort sein. Corona hat gezeigt, dass Homeworking funktioniert – wenn nur das Internet schnell genug ist.

Alle Angebote in diesen Bereichen auf einer Homepage übersichtlich zu bündeln und eine niederschwellige Beratung im beta campus anzubieten, kann ein wesentlicher Mosaikstein zum lange angepeilten Wachstum sein.