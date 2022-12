Ein Winter wie damals

Der Hallenfußball stand in den letzten zwei Jahren auf der Liste der nicht stattfindenden Veranstaltungen. Nun ist der Hallenkick aber wieder zurück und das traditionelle Schiedsrichterturnier in Amstetten machte den Anfang in der Region Mostviertel.

Bei den Mannschaften galt die Regelung frei nach dem Motto: Jeder kann, keiner muss. So fanden sich in Amstetten gemischte Teams von Kampfmannschaft- und U23-Spieler auf dem Parkett. Und da kam die Leidenschaft und Freude nicht zu kurz. Somit sind die Hallenturniere eine willkommene Abwechslung vor dem Start in die oft harte Wintervorbereitung.

Der Grundtenor nach dem ersten Turnier war durchwegs positiv und war somit der Appetitanreger für die nächsten Turniere, wie zum Beispiel in Ybbs, wo Patrick Wimmer auftricksen wird, oder das SKU Hallenmasters mit dem Zweitligisten als Gastgeber.