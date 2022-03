Eine Welle der Solidarität

Von einem Tag auf den anderen sein ganzes bisheriges Leben zurücklassen und sich in eine ungewisse Zukunft aufmachen zu müssen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Genauso geht es derzeit aber vielen Menschen aus der Ukraine – so auch Olga Trykoz, die ihre Flucht zu ihrem Sohn in Rosenau der NÖN geschildert hat. Eine Geschichte, so unfassbar, wie dieser sinnlose Krieg.

Umso mehr tut es gut zu sehen, welche Welle der Solidarität gerade auch durchs Ybbstal geht. Spendenaktionen werden da innerhalb kürzester Zeit hochgefahren und Flüchtlingsquartiere bereitgestellt. Das erinnert an die Flüchtlingskrise 2015, aber auch den Zusammenhalt am Beginn der Corona-Pandemie. Zuletzt war die Spaltung der Gesellschaft immer stärker spürbar. Vielleicht rückt ja angesichts dieses sinnlosen Krieges endlich wieder das Verbindende statt dem Trennenden in den Vordergrund.