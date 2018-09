Bereits Ende Juli sind die beiden Luchse aus dem Tierpark Buchenberg ausgebüxt und noch immer sind sie in freier Wildbahn unterwegs. Angesichts der zahlreichen Luchssichtungen fragt man sich schon, warum es bislang noch nicht gelungen ist, die Tiere wieder einzufangen. Zwischenzeitlich wurde schon vermutet, dass die beiden weitergezogen seien, doch dann gab es wieder Sichtungen und zuletzt spazierte das Luchsweibchen sogar seelenruhig durch das Siedlungsgebiet Im Vogelsang.

Obwohl die beiden Luchse mittlerweile als nicht jagdbare Wildtiere gelten, ist die Entscheidung der Stadt, sie dennoch einfangen zu wollen, die richtige. Wie der Vorfall im Vogelsang belegt, fehlt den Tieren eindeutig die natürliche Scheu vor den Menschen.

Es wurde in der Vergangenheit zwar immer betont, dass Luchse keine Gefahr für den Menschen darstellen, doch wie die Tiere reagieren, wenn sie sich im Siedlungsgebiet möglicherweise in die Enge getrieben fühlen, ist wohl schwer abzuschätzen. Die beiden Luchse haben damit in der freien Wildbahn nichts verloren.