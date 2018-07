Ein Sport-Event der Sonderklasse ist am Wochenende vorprogrammiert, wenn die 70. Ausgabe der Österreich-Radrundfahrt einmal mehr ins Ybbstal führt. 2012 war der Sonntagberg zum ersten Mal Etappenziel und erfolgte der Start zum nächsten Streckenabschnitt zum ersten Mal in der Waidhofner Innenstadt. Mittlerweile mussten die Radprofis den Anstieg zur Basilika bereits vier Mal bewältigen und wurde zwei Mal eine Etappe in Waidhofen gestartet.

Bei der diesjährigen Ausgabe der Österreich-Radrundfahrt erlebt das Ybbstal eine weitere Aufwertung. Zum ersten Mal führt hier ein Rundkurs von Waidhofen gleich fünf Mal zur Basilika. Für die Region hat ein derartiger Event einen enormen Wert. Nicht nur das sich das zahlreiche Besucher vor Ort anschauen, die Fernsehbilder tragen die Schönheit des Ybbstals auch in unzählige Haushalte.

Natürlich bringt eine solche Veranstaltung auch Verkehrsbehinderungen mit sich. Die Organisation ist aber höchst professionell und die Einsatzkräfte tun ihr Bestes, um diese Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.