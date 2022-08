Essenziell für das Ortsleben

Der Gasthof „Zum Goldenen Hirschen“ in Ybbsitz hat in den letzten Jahren mehrere Betreiberwechsel erlebt. Mitte September hört nun der junge Wirt, der das traditionsträchtige Gasthaus seit Mitte des letzten Jahres geführt hat, auf. Ein neuer Betreiber ist noch nicht in Sicht.

Freilich verfügt Ybbsitz noch über eine Reihe anderer arrivierter Gastronomiebetriebe im Ortszentrum, sodass die kulinarische Versorgung der Gemeinde weiterhin gesichert ist. Bitter ist dieses Aus aber trotzdem insofern, als der „Goldene Hirsch“ das einzige Wirtshaus im Ort ist, das über einen großen Saal verfügt. Den braucht es für Hochzeiten ebenso wie für Beerdigungen, aber auch für Bälle und diverse Feierlichkeiten ist dieser Saal essenziell. Das gesellschaftliche Leben in der Gemeinde hängt in gewisser Weise davon ab. Es bleibt zu wünschen, dass sich bald jemand findet, der dieses Wirtshaus weiterführt.