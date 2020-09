In den letzten Monaten wurde der Gehweg in der Pocksteinerallee in eine Grünfläche verwandelt. Man wolle damit Grünraum schaffen, heißt es seitens der Stadt. Grünflächen würden eine Stadt attraktiver machen. Dem kann man nur beipflichten. Ob jetzt aber gerade diese neue Grünfläche in der Allee die Lebensqualität so dermaßen erhöht, darf bezweifelt werden.

Der betroffene Bereich sei sowieso ein Geh- und Radweg und der zusätzliche Gehweg deshalb nicht notwendig, wird argumentiert. Dem wäre so, wenn die Schranken, die den Bereich abtrennen, stets unten sind. Bei Fußballspielen oder anderen Veranstaltungen im Alpenstadion und auch sonst immer öfter sind sie aber offen. Da darf dann mit dem Pkw zugefahren werden. Bislang konnten Fußgänger auf den Gehweg ausweichen. Nun muss man auf die Fahrbahn, was am Abend nach einem Fußballmatch alles andere als lustig ist. Schon gar nicht für Kinder und Jugendliche – von Menschen mit Gehbehinderungen gar nicht zu sprechen.