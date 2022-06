Fragwürdiges Vorgehen

Viel ist in den letzten Jahren im Ybbstal beim öffentlichen Verkehr passiert. Während mehr als zehn Jahre nach dem Ende der Ybbstalbahn die Mostviertelbusse noch immer meist leer fahren, ist die Entwicklung auf der Achse Waidhofen – Amstetten sehr positiv. Die Züge der Rudolfsbahn halten wieder überall und es gibt Verbindungen bis spät in die Nacht hinein. Schön, wenn man dann auch noch in Amstetten den Anschlusszug erwischt. Leider ist das nicht immer der Fall, auch wenn hier noch nachgebessert wurde.

Noch ärgerlicher ist aber, dass in den ÖBB-Zügen auf der Westbahnstrecke zuletzt immer wieder Fahrgäste trotz gültigem Ticket aufgefordert wurden, den Zug zu verlassen, wenn sie über keine Reservierung oder ein Ticket für genau diesen Zug – etwa „nur“ ein KlimaTicket – besitzen. Zuerst eine Leistung verkaufen, die man dann nicht einlösen kann, ist doch sehr fragwürdig.