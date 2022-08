Gemeinsam zum Ziel

Das politische Klima in St. Georgen/Reith ist nach wie vor gut. Das war nicht immer so. Noch vor fünf, zehn Jahren war die kleinste Ybbstalgemeinde im Bezirk auch bekannt dafür, eine der streitbarsten zu sein. Mit dem Wechsel von Helmut Schagerl zu Birgit Krifter (beide SPÖ) 2018 und 2020 zu Josef Pöchhacker (ÖVP) hat sich das geändert.

Dass die ÖVP der mittlerweile zum TBK gewordenen SPÖ nach dem Wahlerfolg den Vizebürgermeistersessel angeboten hat, obwohl sie das nicht gemusst hätte, war ungewöhnlich, die Gemeinde hat davon zweifelsohne profitiert.

Der Ortschef schätzt die Expertise seiner Vorgängerin, vor allem in sozialen Belangen. So konnte das Projekt einer Senioren-WG weiter wachsen. Und auch wenn sich dabei so manches Hindernis auftut, so lange beide mit ganzem Elan dahinter sind, stehen die Chancen, dass es früher oder später Realität wird, gut.