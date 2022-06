Gemeinsame Feierlaune

Gut besucht war das Bezirksfest, das am Wochenende von elf Gemeinden aus der Region in Waidhofen ausgerichtet wurde. Auch am Sonntag, der aufgrund seiner Temperaturen eher zum Baden als zum Stadtspaziergang einlud, fanden sich zahlreiche Menschen ein. Die Feierlaune ist ungebrochen.

Beeindruckend war auch, was die Vereine und Institutionen für dieses Fest auf die Beine gestellt haben: die Leistungsschauen der Blaulichtorganisationen ebenso wie das vielfältige Kulturangebot – das von der Volks- über die Alternativ- bis zur Hochkultur reichte.

Bei der Bürgermeisterrunde am Sonntag wurde dann auch deutlich, dass man im Ybbstal nicht nur stolz auf die eigene Gemeinde, sondern auf die ganze Region ist. Dass man hier interkommunale Projekte auf Schiene bringen kann, ist mittlerweile ja bekannt. Nun hat man den Beweis, dass es sich interkommunal auch ganz gut feiern lässt.