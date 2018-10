Nahezu drei Monate hielten die beiden aus dem Tierpark Buchenberg entlaufenen Luchse die Stadt Waidhofen in Atem. Am Sonntagmorgen gab es dann endlich das lang ersehnte Happy End – ein Happy End für die beiden Luchse, die im Tierpark Haag wieder zusammengeführt werden konnten, aber auch eines für die Stadtverantwortlichen, denen damit eine große Last von den Schultern fällt.

Die Nachricht vom Einfangen des Luchsweibchens hatte wieder für einiges Rumoren in den sozialen Medien gesorgt. Mehrere Tierfreunde bekrittelten via Facebook das Einfangen des Muttertiers ohne das Junge. Von Tierquälerei wurde gesprochen, weil das Junge dadurch in Lebensgefahr gebracht werde.

Eile war jedenfalls geboten, denn auch Experten attestierten, dass der kleine Luchs alleine nicht überlebensfähig sei. Letztendlich hat sich die Strategie, das Luchsjunge an der Stelle des Rehrisses abzupassen, als erfolgreich erwiesen. Es konnte innerhalb einer Woche eingefangen werden. Nun bleibt zu wünschen, dass bald eine geeignete Bleibe für die beiden Tiere gefunden wird.