In Stellung für den Jänner

Waidhofen wird voraussichtlich am letzten Sonntag im Jänner zu den Wahlurnen schreiten. Auch wenn man in der Stadtpolitik da wie dort das Wort Wahlkampf noch nicht in den Mund nehmen möchte, so zeichnet sich die anstehende Gemeinderatswahl doch schon ab.

So ist es kein Zufall, dass die SPÖ zuletzt in Waidhofen zur Bezirkskonferenz lud, ebenso wenig wie, dass die Landesgrünen am Sonntag hier tagten. Auch dass FPÖ-Chef Herbert Kickl am Freitag vorbeischaut, weil er das letzte Mal hier so freundlich empfangen wurde, darf bezweifelt werden. Die Parteien bringen sich für Jänner in Stellung.

Spannend wird diese Wahl auf jeden Fall. Eine große Unbekannte ist dabei die MFG. Es kursieren Gerüchte, dass die Impfskeptiker-Partei in Waidhofen antreten möchte. Bestätigt wurde das bislang noch nicht. Wenn dem aber so ist, so wird das wohl allen etablierten Kräften Stimmen kosten.