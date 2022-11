Infrastruktur und Personal

63,5 Millionen Euro investiert das Land NÖ in einen Waidhofner Gesundheitscluster. Darin enthalten ist nicht nur der Neubau des Pflege- und Betreuungszen trums am EVN-Standort, auch bauliche Maßnahmen beim Landesklinikum, um Synergien zwischen den beiden Einrichtungen zu heben, sind hier budgetiert. Darüber hinaus wird das Vorhaben, das jetzige Pflegezentrum in ein Generationenwohnprojekt zu verwandeln, weiter verfolgt.

Das klingt alles sehr vielversprechend und man tut gut daran, hier eine Stange Geld in die Hand zu nehmen. Der Pflege- und Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Das steht fest und dafür braucht es geeignete Infrastruktur. Was es aber auch braucht, ist qualifiziertes und motiviertes Personal. Deshalb darf nicht darauf vergessen werden, die Maßnahmen aus dem heuer präsentierten Pflegepaket konsequent umzusetzen.