Jedes Mittel ist recht

Korruptionsvorwürfe, Chats, Kritik an nicht ausreichenden Gegenmaßnahmen zu hohen Energiekosten und Teuerung: Um das Image der Politik war es schon einmal besser bestellt. Oft wird Politikerinnen und Politikern vorgeworfen, sie hätten keinen Blick mehr für die Sorgen der Bevölkerung, für die Lebensrealitäten eines großen Teils der Menschen, die hier leben.

Auf der anderen Seite haben auch viele Bürgerinnen und Bürger wenig Einblicke in die politische Arbeit. Welche Aufgaben etwa Parlamentarier haben und was tatsächlich an Arbeit im Parlament anfällt, bleibt oft verborgen.

Daher ist das vom Waidhofner Leo Lugmayr initiierte Projekt „Parlament on Tour“ eine große Chance dafür, das Bewusstsein für die Wichtigkeit dieser Institution zu schaffen. Eine Demokratie braucht eine bürgernahe Politik. Aber auch politiknahe Bürger. Derartige Projekte helfen dabei.