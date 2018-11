Die Stadt Waidhofen dreht den Geldhahn für den Tierpark am Buchenberg zu. Die Vorfälle rund um die entlaufenen Luchse hätten das Fass zum Überlaufen gebracht, heißt es in der Begründung. Schon in der Vergangenheit seien mehrfach Tiere aus den Gehegen entkommen und man wolle vermeiden, dass sich vielleicht einmal auch ein Wolf verabschiedet.

Das ist nachvollziehbar, der einzige Grund ist es mit Sicherheit nicht. Doch was sich noch in dem Fass befindet, das nun übergelaufen ist, wird mit Verweis auf die Verschwiegenheitspflicht nicht publik gemacht. Interessant wäre etwa, was die Prüfung der Gehegeanlage ergeben hat – doch auch hier die Pflicht zum Schweigen. So wird Spekulationen und Mutmaßungen Tür und Tor geöffnet.

In den sozialen Medien gehen die Wogen bereits hoch. So mancher Tierfreund kann nicht nachvollziehen, warum Luchs, Wolf, Waschbär und Co nun verschwinden sollen. Im Sinne der Transparenz wäre es Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen.