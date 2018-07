Im Sommer 2011 beschlossen WVP und Grüne gegen den Widerstand von SPÖ, UWG und FPÖ den Verkauf des stadteigenen Kropf-Hauses am Oberen Stadtplatz an Pavel Volkov. Wohnungen, Büros und Geschäfte wollte der russische Investor realisieren. Nach einem Jahr war er jedoch dahin, um in Scheibbs das Hotel Hofmacher zu einem Luxus-Hotel umzubauen. Doch auch daraus wurde nichts. Der Investor ließ das Hotel ausgehöhlt und dem Verfall preisgegeben zurück. Mittlerweile wurde es abgerissen.

Dem Kropf-Haus ging es nicht viel besser. Seit 2012 wartet es auf einen Käufer. Ein solcher ließ sich aber, bedingt durch die strengen Denkmalschutz-Auflagen, nicht finden. Im Rahmen eines geförderten Forschungsprojekts möchte die Stadt Waidhofen nun eine Revitalisier-ungsstrategie für das denkmalgeschützte Gebäude entwickeln und kauft es zu einem höheren Preis, als man es einst verkauft hat, zurück. Dies wurde am Montag von der WVP im Alleingang besiegelt. Warum man damit nicht noch gewartet hat, bis ein aktueller Verkehrswert vorliegt, ist nicht nachvollziehbar.